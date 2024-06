Ridder Gijs Tuinman wordt staatssecretaris op 'zijn' departement

Voor de verkiezingen werd hij door zijn partij BBB aangekondigd als mogelijke minister van Defensie, maar hij komt een trede lager te staan op het departement waar hij jaren voor heeft gewerkt. Gijs Tuinman (44) wordt staatssecretaris van Defensie.

Tuinman werd in Heerlen geboren, deed de officiersopleiding en werd daarna groepscommandant bij het Korps Commandotroepen. Hij werd meermaals uitgezonden naar Afrika en Afghanistan. Voor zijn werk in Afghanistan is hij gedecoreerd met de Militaire Willemsorde, de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde.

Deloitte en boerenbedrijf

Na zijn actieve dienst ging hij op het ministerie werken en was hij korte tijd consultant voor Deloitte. Bij de laatste verkiezingen stond Tuinman op plaats 3 van de BBB-lijst.

Dat hij bij die partij terecht is gekomen, is niet verwonderlijk. Tuinman werkte in zijn jeugd op een boerenbedrijf. "Daar heb ik geleerd om te werken met mijn hoofd en handen", zei de aankomend staatssecretaris daarover.