Horeca-voorman Dirk Beljaarts richt zich voor de PVV op de economie

Dirk Beljaarts, nu nog algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is namens de PVV beoogd minister van Economische Zaken.

Beljaarts studeerde aan de Hotel Management School in Maastricht en werd daarna hotelmanager. In de coronatijd ging hij er als belangenbehartiger van de horeca af en toe hard in. Zo noemde hij beperkende maatregelen "buitenproportioneel" en "een klap in het gezicht" van de horeca.

'Eerste vakantie'

Beljaarts (46) kondigde dit voorjaar al zijn afscheid aan bij de belangenbehartiger voor horecaondernemers. In mei antwoordde hij bevestigend op de vraag van De Ondernemer of hij al een nieuwe baan had: "Over een paar weken zal ik dat melden. Eerst vakantie".

Naast zijn directeurschap van KHN heeft Beljaarts ook een aantal nevenfuncties. Zo is hij lid van de Sociaal-Economische Raad, lid van de raad van advies van het Frans Hals-museum in Haarlem en honorair consul van Hongarije. De moeder van Beljaarts is Hongaarse, net als de vrouw van PVV-leider Wilders.