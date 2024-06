Judith Uitermark (NSC) van mediation naar ministerschap

Als strafrechter was Judith Uitermark groot voorstander van mediation, het bemiddelen tussen daders en slachtoffers. Tot Uitermark vorig jaar voor NSC lid werd van de Tweede Kamer was ze Landelijk coördinator mediation in strafzaken, het thema waar ze ook op is afgestudeerd.

Na een kort Kamerlidmaatschap, waarin ze zich bezighield met strafrecht, zedenbeleid, justitieel jeugdbeleid, drugs en sport, wordt de 52-jarige Uitermark nu minister van Binnenlandse Zaken. Ze ambieerde dat aanvankelijk niet, blijkt uit een interview uit september: "Ik zou echt zenuwachtig worden van de gedachte dat ik minister word", zei ze toen tegen het Noord-Hollands dagblad.

Speerpunt

Maar Binnenlandse Zaken is voor haar partij een belangrijk departement, aangezien NSC is opgericht voor een aantal speerpunten, waaronder 'goed bestuur'. "Het allerbelangrijkste is dat de overheid weer meer naast de mensen gaat staan en dat de overheid doet wat nodig is", aldus Uitermark.

Voordat Uitermark naar NSC ging, was ze lid van het CDA. Tussen 1998 en 2001 zat ze in de gemeenteraad van Haarlem voor die partij.