Mariëlle Paul (VVD) van minister naar staatssecretaris op Onderwijs

Na een jaar (demissionair) ministerschap, wordt Mariëlle Paul staatssecretaris. De 57-jarige VVD'er komt in het kabinet-Schoof een trede lager, maar ze blijft wel op hetzelfde ministerie, dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paul werd pas minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs toen Rutte-IV al was gevallen. Vorige zomer volgde ze Dennis Wiersma op, die was opgestapt na aanhoudende berichten over grensoverschrijdend gedrag.

Pakistaanse roots

Daarvoor was ze in de Tweede Kamer een van de onderwijswoordvoerders van de VVD-fractie. Ze studeerde rechten en was directeur communicatie van bouwbedrijf BAM toen ze in 2021 in Kamer kwam.

Paul is geboren in Geldrop. Haar ouders waren kort daarvoor vanuit Pakistan naar Nederland gekomen, omdat haar vader een baan had gevonden bij autofabrikant DAF. In haar profiel op de VVD-site beschrijft ze zichzelf als "een Brabantse met Pakistaanse roots".