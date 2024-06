VVD'er David van Weel van de NAVO naar Justitie

De beoogd VVD-minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is een nieuw gezicht in de Haagse politiek, maar politiek onervaren is hij zeker niet.

Hij is sinds 2020 topfunctionaris bij de NAVO in Brussel, de rechterhand van NAVO-topman Jens Stoltenberg. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne laat de 48-jarige diplomaat met regelmaat van zich horen op radio en tv en in kranteninterviews. Het gaat dan vooral over de hulp aan Oekraïne en de dreiging van Rusland met wapens én met cyberaanvallen.

Niet-jurist

Van Weel is opgeleid bij de Koninklijke Marine, studeerde ook nog geschiedenis en heeft als militair een groot deel van zijn carrière bij Defensie doorlopen.

De Nederlandse politiek leerde hij van dichtbij kennen als raadsadviseur van premier Rutte. Van 2016 tot 2020 adviseerde hij de VVD-premier over vooral defensie en buitenlandse zaken.

Nu geeft hij zijn NAVO-werk op voor een ministerspost en gaat hij zich bezighouden hij met onderwerpen waar hij niet in gespecialiseerd is.

Hij is niet de eerste niet-jurist die minister van Justitie en Veiligheid wordt. Zijn voorganger en partijleider Yesilgöz had de primeur.