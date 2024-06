Reinette Klever (PVV) wilde van ontwikkelingshulp af, nu beoogd minister

Ze vond als PVV-Kamerlid dat ontwikkelingshulp moest worden afgeschaft, nu is ze kandidaat-minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp.

De 56-jarige Reinette Klever, van huis uit bedrijfseconoom, zat van 2012 tot 2017 voor de PVV in de Tweede Kamer en deed het woord over zorg en energie. In een debat in 2016 pleitte ze voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Ze wilde dat betalen met het afschaffen van ontwikkelingshulp.

Stempel

Na haar Kamerlidmaatschap werkte ze voor het investeringsbedrijf van haar man. In een krant zei ze dat ze voor sommige functies niet gevraagd werd, door het stempel 'PVV' op haar cv.

Klever is sinds vorig jaar commentator in het programma Ongehoord Nieuws en ook bestuurslid bij de omroep Ongehoord Nederland. ON kreeg verschillende boetes van de NPO vanwege het schenden van de journalistieke code.