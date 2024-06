Vanavond op tv: Het nieuwe kabinet-Schoof • Dringen op de Noordzee

Het nieuwe kabinet-Schoof: de stand van zaken

Steeds meer namen zijn bekend van mensen die op de nominatie staan als minister of staatssecretaris. Zo is oud-Kamerlid Reinette Klever - nu bestuurslid en commentator bij de omroep Ongehoord Nederland - de PVV-kandidaat als minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp, melden Haagse bronnen aan de NOS. Bedrijfseconoom Klever was PVV-Tweede Kamerlid tussen 2012 en 2017 en voerde daar onder meer het woord over energie en zorg. In een debat in 2016 pleitte ze voor de afschaffing van het eigen risico en die te betalen door het afschaffen van ontwikkelingshulp.