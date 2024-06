Laatste EK met Oranje werd zomer om snel te vergeten: 'Soms heb je geluk nodig'

Ondanks de grote teleurstelling van de uitschakeling beschouwt Stekelenburg het EK van 2021 niet als mislukt. "We speelden misschien geen oogstrelend voetbal, maar er zat wel iets moois in deze groep. Uiteindelijk zijn details bepalend geweest voor het verloop van ons EK. Het is jammer, want we hadden toen ook een ploeg die ver kon komen."

"Hetzelfde geldt voor de selectie van Ronald Koeman", vindt Stekelenburg. "Dit huidige Oranje is moeilijk te verslaan. Soms heb je op weg naar titel een beetje geluk nodig, of moet je moeilijke momenten overleven. Dan kun je ver komen. In 2021 lukte dat niet."

De Ligt denkt er niet meer aan

De Ligt heeft het ongelukkige moment zelf al lang geleden achter zich gelaten. Als hij er door het filmpje van de UEFA niet aan was herinnerd, had hij er ook niet meer aan gedacht in Duitsland.

"Het is niet iets wat in mijn hoofd is opgekomen. In tegendeel zelfs. Ik denk dat ik, vergeleken met dat moment heel erg gegroeid ben. Natuurlijk baal je nog steeds wel, maar het is drie jaar terug. Je moet er ook mee om kunnen gaan."