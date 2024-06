Acht EU-landen willen bewegingsvrijheid Russische diplomaten beperken

Acht EU-lidstaten willen de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten binnen de Europese Unie inperken. Acht ministers van Buitenlandse Zaken doen die oproep in een brief aan EU-buitenlandchef Josep Borrell, die is ingezien door de NOS.

Dat Russische diplomaten vrij kunnen reizen werkt "ondermijnende activiteiten" in de hand, staat in de brief die door Tsjechië, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië is ondertekend. De Nederlandse demissionair minister Hanke Bruins Slot steunt de oproep.

Diplomaten zijn onschendbaar en kunnen daarom ook vrij reizen, maar in de brief schrijven de ministers dat Russische functionarissen geregeld in verband worden gebracht met spionageactiviteiten.

"Inlichtingen, propaganda of zelfs voorbereidingen voor sabotageacties behoren tot de belangrijkste werkzaamheden voor een groot aantal Russische 'diplomaten' in de EU", schrijven de ministers van de acht landen. "Deze maatregel zal de bewegingsvrijheid van Russische spionnen aanzienlijk verkleinen."

Diplomaten uitgezet

Het is niet de eerste keer dat Russische diplomaten in verband worden gebracht met spionage. Het Verenigd Koninkrijk, dat overigens geen lid meer is van de Europese Unie, maakte vorige maand nog bekend een Russische militair attaché uit te wijzen.

In 2022 en 2023 zette ook Nederland een groep Russische functionarissen uit. Volgens de inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren zij in werkelijkheid spionnen. Andere Europese landen zetten toen ook diplomaten uit.