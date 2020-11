Kan Verstappen het Mercedes moeilijk maken op Imola?

Valtteri Bottas verzekerde zich zaterdag van zijn vijftiende polepositie in zijn loopbaan. De Fin bleef Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in een ultieme poging voor in het derde en laatste deel van de kwalificatie. Max Verstappen moest, na een moeizaam tweede deel van de kwalificatie, genoegen nemen met P3. "Gezien de problemen in Q2 is dit prima."