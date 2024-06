Oud-ambassadeur Veldkamp wordt minister Buitenlandse Zaken

Zijn naam ging al rond, maar nu is het definitief: de 60-jarige Caspar Veldkamp wordt minister van Buitenlandse Zaken. Het is de kroon op een carrière die in het teken staat van de buitenlandse diplomatie.

Veldkamp was ambassadeur voor ons land in Israël en Griekenland, en werkte ook in Washington, Warschau en Londen. Voordat hij vorig jaar voor NSC in de Tweede Kamer kwam, was hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw in de Britse hoofdstad. Hij noemt zich een overtuigd 'Europeaan'.

Schuldencrisis

In zijn tijd in Athene speelde hij een belangrijke rol bij het oplossen van de Griekse schuldencrisis, samen met toenmalig minister en voorzitter van de eurogroep Dijsselbloem.

Net als zijn partijleider Omtzigt was Veldkamp jarenlang lid van het CDA. Bij de afgelopen verkiezingen stond hij op nummer 4 van de lijst van NSC.