Opnieuw bronzen medaille voor synchroonzwemster Steenbeek

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft bij de EK zwemmen opnieuw een medaille veroverd. In Belgrado eindigde ze als derde in de finale van de individuele vrije kür. Eerder deze week won ze ook al brons bij de technische oefening.

Haar kür was goed voor een score van 238.1667, een persoonlijk record voor de 19-jarige Zaanse.

Steenbeek had zich als derde geplaatst voor de finale met een score van 220,7084, achter de Oostenrijkse Vasiliki Alexandri en de Duitse Klara Bleyer.

Die twee waren ook in de finale superieur: Alexandri (257.4959 punten) pakte het goud, Bleyer was met 253.4772 goed voor zilver. Daarmee was het podium van de vrije kür identiek aan die van de technische oefening.

Succesvol toernooi

De Nederlandse zwemsters kennen een succesvol toernooi in Belgrado. Naast de twee bronzen medailles van Steenbeek veroverden Bregje en Noortje de Brouwer woensdag de Europese titel op de vrije oefening.

Het solo-onderdeel is geen olympische discipline. In Parijs komen de synchroonzwemmers in actie in duo's en in teams.