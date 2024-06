Verbaasde Maatsen kreeg Oranje-belletje op de boot: 'Gelukkig met een watertje'

Maatsen sprak inmiddels al met bondscoach Koeman. "Over de systemen die we hier spelen. Nog niet specifiek over een rol. Hij zei gewoon: goed dat je erbij bent en hopelijk komt je kans, je moet ready zijn."

De verdediger is in eerste instantie een opkomende linksback. Maar, weet Maatsen: "Ik zou op meerdere posities uit kunnen komen. Ik heb dit seizoen ook op meerdere posities gespeeld."

Op de linksbackpositie heeft Maatsen wel Manchester City-back Nathan Aké voor zich. Het is hopen op speeltijd, maar eerst nog even landen. "Het is een jongensdroom om hier te zijn. Het is zeker de terugreis waard."