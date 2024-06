Mona Keijzer, weggestuurd door Rutte, nu vicepremier

Hoewel het later een beetje werd afgezwakt, was Mona Keijzer de kandidaat-premier voor de BBB. Het Torentje wordt het niet voor de 55-jarige politica, maar ze wordt wel vicepremier en minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het is niet haar eerste kabinetspost, Keijzer was in het kabinet Rutte-3 staatsecretaris van Economische Zaken voor het CDA. Dat hield ze niet tot het einde vol: ze werd door Rutte ontslagen vanwege uitspraken over het coronatoegangsbewijs die tegen het kabinetsstandpunt ingingen. Niet lang daarna stapte ze over van het CDA naar BBB.

Lijsttrekkersverkiezingen

Keijzer begon haar Haagse loopbaan in 2012 toen ze namens het CDA in de Tweede Kamer kwam. Ze was woordvoerder op het gebied van curatieve zorg, asiel en integratie. Voor die tijd was ze afwisselend gemeenteraadslid en wethouder in de gemeenten Purmerend en Waterland.

Ze deed twee keer mee aan een lijsttrekkersverkiezing van het CDA. In 2012 verloor ze van Sybrand van Haersma Buma. In 2020 viel zij in de eerste ronde af. Daarna ging het tussen Pieter Omtzigt en vicepremier Hugo de Jonge, die nipt won. Keijzer steunde Omtzigt, inmiddels leider van coalitiegenoot NSC.

Voor haar politieke carrière studeerde Keijzer rechten en bestuurskunde en werkte ze als advocaat en mediator. Ze heeft, zoals ze vaak heeft laten weten, vijf zoons.