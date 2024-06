PVV'er die Ontwikkelingshulp wilde afschaffen, nu kandidaat-minister voor Ontwikkelingshulp

Na haar vertrek uit de Kamer keerde ze als werknemer terug in het investeringsbedrijf van haar man. Ze beklaagde er zich toen wel eens over dat het moeilijk was om bijvoorbeeld als toezichthouder in de zorg aan de bak te komen. Volgens haar was het stempel 'PVV' op haar cv een barrière.

Ongehoord Nederland

Sinds begin vorig jaar is ze bestuurslid van de omroep Ongehoord Nederland (ON). Ze was ook commentator in het programma Ongehoord Nieuws en werkte mee aan het Zwarte Pietenjournaal, dat ON begon als protest tegen het verdwijnen van Zwarte Piet.

ON kreeg verschillende boetes van de NPO vanwege het schenden van de journalistieke code. Klever zelf levert vaak scherpe kritiek op het functioneren van de publieke omroep en verdedigt het beleid van Ongehoord Nederland fel. Onlangs retweette ze een bericht van Ongehoord Nederland TV, waarin gesproken wordt over het "unieke geluid wat ON! brengt over massa-immigratie, klimaathysterie, coronacrisis en globalistische organisatie".