Rellen in Argentinië bij protest tegen hervormingsplannen president Milei

Het protest is gericht tegen de zogeheten omnibuswet, die volgens de president de economie in het land zal herstellen. De wet gaat onder meer over de privatisering van overheidsbedrijven en flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar Milei heeft geen meerderheid in het parlement en heeft moeite om zijn hervormingen door te voeren.

De wet werd eerder dit jaar al eens aan het parlement voorgelegd, maar kreeg toen geen meerderheid. De stemmen waren nu met 36 tegen 36 in eerste instantie gelijk verdeeld, waarop de stem van vice-president Villarruel voor de plannen de doorslag gaf.

Forse bezuinigingen

Het is al maanden onrustig in het Argentinië. Eind vorig jaar was de economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Na zijn aantreden in december werd het aantal ministeries gehalveerd en devalueerde de regering-Milei de munt. Dat leidde tot een afname van het begrotingstekort, maar ook tot een drastische daling van de consumptie en de economische activiteit in het land.

Vervolgens verlaagde Milei ook de subsidies voor transport, brandstof en energie, waardoor Argentijnen een vijfde van hun koopkracht hebben verloren. Duizenden ambtenaren zijn hun baan kwijtgeraakt. Bijna 60 procent van de bevolking zou inmiddels onder de armoedegrens leven.

Ook voerde de Argentijnse regering forse bezuinigingen door in het hoger onderwijs. Zo werden budgetten verlaagd of niet aangepast, ondanks de enorme inflatie. Daardoor zitten tal van universiteiten nu in financiële nood. Sommige universiteiten zeggen nog maar enkele maanden te kunnen functioneren, omdat het geld daarna simpelweg op is. Eind april gingen honderdduizenden Argentijnen de straat op uit protest tegen de onderwijsbezuinigingen.

Bankpresident vertrokken

Vanochtend trad de directeur van de Argentijnse centrale bank terug, Augustin Pesce. Volgens een bericht van de regering wordt zijn functie overgenomen door Federico Furiase, een voormalig adviseur van president Milei.