De Vries en andere Nederlanders kansrijk in sterkbezette Le Mans: 'Sprintrace van 24 uur'

Een andere uitdaging voor Catsburg is het omgaan met het 'verkeer'. Langzamere auto's hoeven niet aan de kant, zoals dat in de Formule 1 wel verplicht is. Het is aan hém om veilig aan de GT's voorbij te gaan.

"Ik was gewend om alleen in mijn spiegels te kijken. Nu moet ik constant GT's inhalen, maar ook weer in mijn spiegels kijken. Ik vind multi class-racing gaaf, omdat je als rijder het verschil kan maken bij het inhalen van de langzamere deelnemers. Dat wordt nu extra leuk."

Geen tijd te verliezen

Ervaringsdeskundige Bleekemolen weet hoe belangrijk het is om goed om te gaan met de langzamere auto's. "Elk jaar zie je wel een aanrijding. Aankomen is belangrijk en je moet elke seconde pakken die je kan. Als je iemand verkeerd inhaalt, kost dat twee seconden. Gebeurt dat dertig keer in de race, ben je een minuut kwijt. Die tijd heb je niet."

Het doel voor Catsburg? "We willen de klasse winnen. Voor mijn teamgenoten is dat het minimale. Ik wil competitief zijn, en de overwinning is absoluut het doel."