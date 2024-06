Nieuwe getuige meldt zich tijdens strafzaak tegen Ali B

In de zedenzaak tegen Ali B heeft zich gisteren bij het OM een nieuwe getuige gemeld. Het is een vrouw die gisteren is gehoord. Ze is zelf geen slachtoffer, maar zegt dat ze in 2018 in Heiloo een meisje heeft opgevangen dat haar vertelde dat ze seksueel was misbruikt. De vrouw zag het meisje huilend bij een busstation staan en gaf haar een lift op de fiets.

Ali B staat terecht op verdenking van twee verkrachtingen en aanrandingen bij drie vrouwen. Gisteren was de eerste zittingsdag in zijn zaak, vandaag is de tweede dag en zou de eis tegen de rapper bekend worden.

Een van de verkrachtingen waarvoor hij terechtstaat, zou hebben plaatsgevonden op een schrijverskamp in Heiloo in 2018.

De officier van justitie wil dat de verklaring wordt toegevoegd aan het dossier. De rechter buigt zich daar op dit moment over.