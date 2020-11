Burgemeesters willen landelijk messenverbod voor jongeren

Messen - PIXABAY.COM

Ruim 70 procent van de burgemeesters wil een messenverbod voor jongeren. Ze maken zich zorgen over het toenemend aantal steekincidenten onder jongeren. Dat komt naar voren uit een rondgang van de NOS onder alle burgemeesters, 194 van hen vulden een vragenlijst in. We vroegen onder andere naar hun kijk op de messenproblematiek, hoe de situatie in hun gemeente is, wat voor incidenten ze hebben meegemaakt, en hoe ze de handhaving van een verbod voor zich zien. De burgemeesters tonen zich voorstander van een verbod op het dragen van een mes, het verkopen van messen aan jongeren of allebei. Sommige burgemeesters hebben in hun eigen gemeente al een verbod ingesteld, maar ze denken dat het duidelijker is om in het hele land één lijn te trekken.

Grafiek - burgemeesters willen verbod v2 - NOS

Het aantal steekincidenten onder jongeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook is er een toename van het aantal messen dat bij jongeren in beslag is genomen. Samen met de waarnemingen van onder anderen jongerenwerkers, suggereren die cijfers dat het wapenbezit onder de jeugd is gegroeid.

Het dragen van steekwapens als vlindermessen en stiletto's is al bij wet verboden, maar het is op straat toegestaan om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben. Wel kan de politie het mes in beslag nemen als het duidelijk bedoeld is om letsel aan personen toe te brengen en niet om bijvoorbeeld een appel te schillen. Bezorgd Ruim de helft van de burgemeesters geeft in het onderzoek aan zich zorgen te maken over de situatie onder de jongeren in hun gemeente. Onder anderen de burgemeesters van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk vroegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder al om een landelijk verbod op messen voor jongeren na steekincidenten in hun gemeente.

Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, is ook in gesprek met minister Grapperhaus. Hij wil dat de verkoop van messen aan jongeren wordt verboden. Ook zijn er meerdere gemeenten die een lokale campagne zijn gestart om jongeren te overtuigen om hun wapens vrijwillig in te leveren. Handhaving De burgemeesters gaven ook aan hoe zij de handhaving van zo'n messenverbod voor zich zien. Vooral het invoeren van kluisjescontroles op scholen was populair. Bijna 80 procent van de burgemeesters die voorstander zijn van een verbod, ziet dat als een effectief middel.

Grafiek - vormen van handhaving messenverbod - NOS