Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het brengt een bepaalde berusting met zich mee, want Tabeling is klaar voor de volgende stap in zijn leven. "Het afgelopen jaar zijn we voor toernooien meer dan veertig (!) weken in het buitenland geweest. Dat is vrij absurd en hoeft gelukkig niet ieder jaar, maar ik ben wel een beetje klaar met al dat 'gereis'. Ik ben er aan toe om meer thuis te zijn en heb ook een vriendin. Ik ben ook klaar voor het volgende leven. Het is goed zo."

Het klinkt Piek bekend in de oren, het leven van een professionele badmintonner gaat niet over rozen. Het deed Piek eerder ook al besluiten om te stoppen als topsporter in het dubbelspel. "Dit worden mijn derde Spelen en ik ben zelf ook niet de jongste meer, al had ik stiekem nog wel een jaartje door willen gaan", vertelt de 32-jarige Piek er zachtjes bij.

In stijl afsluiten

Des te meer reden om nog een keer alles te geven. Nadat ze op de Spelen in Tokio in 2021 in de groepsfase werden uitgeschakeld, hopen ze in Parijs te stunten. "De komende weken gaan we naar het buitenland om daar met de beste koppels uit Europa te sparren, daarnaast staan er loeizware trainingen op het programma waar we keihard gaan beuken."

En dus hoopt het tweetal hun laatste kunstje in glans te kunnen afsluiten. "We moeten verrassen en we geloven dat we dat kunnen. Ik ga er in ieder geval extra van genieten", besluit Tabeling.