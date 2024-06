Appartementen weggeblazen bij ontploffing in Antwerpen

In Antwerpen is een zware explosie geweest in een gebouw met appartementen. Van de drie verdiepingen is een groot deel van de bovenste twee etages weggeblazen. Zeker zes mensen raakten gewond en de brandweer zoekt in het puin naar slachtoffers.

De ontploffing was vanochtend rond 06.30 uur in Hoboken, een wijk in het zuiden van de stad. De brandweer is bezig met het stabiliseren van het gebouw.

Een getuige zegt dat ze kort na de explosie een vrouw op straat zag. "Ik zag een vrouw in paniek naar buiten lopen, roepend naar wellicht familieleden die zich nog in het gebouw bevonden", zegt de getuige tegen de krant De Morgen.

De VRT meldt dat het mogelijk gaat om een gasontploffing, maar de brandweer heeft dat nog niet bevestigd.