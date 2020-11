Baby gewond door vuurwerk in kinderwagen

In Breda is gisteren een kind van vier maanden oud gewond geraakt toen er vuurwerk in de kinderwagen belandde waar het kindje in lag. De baby liep volgens een woordvoerder van de politie verwondingen aan de huid op en is naar het ziekenhuis gebracht.

Drie kinderen waren gistermiddag vuurwerk aan het afsteken in de Willem van Heesstraat. Toen een echtpaar met een kinderwagen voorbijliep, belandde een van de klappertjes in de kinderwagen en explodeerde.

De kinderen die het vuurwerk afstaken, zijn volgens de politie tussen de 4 en 12 jaar oud. Volgens de politie staken de kinderen kindervuurwerk of categorie F1-vuurwerk af. "Het was vuurwerk dat je gewoon in de winkel kunt kopen."

Vuurwerk uit de F1-categorie mag je vanaf 12 jaar kopen en heel het jaar afsteken. Met het vuurwerk overlast of vernielingen plegen mag nooit.

De politie weet om wie het gaat en heeft ook al contact gehad met de ouders van de kinderen meldt Omroep Brabant. Wat de politie nu onderzoekt, is volgens de woordvoerder "de verantwoordelijkheidsvraag".