Pierre, Rafael en de glazen bol: 'Frankrijk of Duitsland kampioen, Oranje halve finale'

Vol goede moed beginnen 24 landen morgen aan het EK voetbal. Voordat de bal rolt, mag elke ploeg nog dromen van succes. Maar wie zijn de echte kanshebbers en wat zijn de kansen van Oranje? En welke landen gaan verrassen of teleurstellen?

De vaste NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk poetsen hun glazen bol op en wagen zich aan een voorspelling.

Waar kijk je het meest naar uit?

Pierre: "Ik kijk sowieso uit naar dit toernooi, omdat alle ploegen weer in één land bivakkeren. Het vorige EK (verspreid over heel Europa, red.) voelde meer als een EK met alleen maar kwalificatieduels. Oranje speelde drie keer in Amsterdam en de eerste keer dat we ergens anders speelden, lagen we er meteen uit."

Rafael: "Een EK vond ik zelf altijd onwijs veel moeilijker dan een WK, want dan heb je vaak toch tegenstanders die wat makkelijker zijn om in het toernooi te groeien. Op een EK moet je er meteen staan. In 2004 troffen we Duitsland en Tsjechië in de poule. In 2008 Frankrijk en Italië. En in 2012 Portugal, Duitsland en Denemarken."