Boston Celtics na winst in Dallas nog maar één zege verwijderd van achttiende NBA-titel

Jayson Tatum (31) en Brown (30) maakten samen meer dan de helft van de punten van Boston, waar de Let Kristaps Porzingis door een onderbeenblessure, opgelopen in de tweede wedstrijd, niet in actie kwam.

Irving was met 35 punten topscorer bij Dallas, dat twee keer kampioen werd in de NBA, voor het laatst in 2011. De Sloveen Doncic was goed voor 27 punten, maar schoot maar 11 van zijn 27 schotpogingen raak.

'Geschiedenis schrijven'

De vierde wedstrijd wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag gespeeld, opnieuw in Dallas. Als Boston die wint. is de club voor de achttiende keer de beste in de NBA, één keer meer dan Los Angeles Lakers, waarmee het nu nog het record deelt.

De kansen van Dallas om het tij nog te keren lijken verwaarloosbaar. Van de voorgaande 156 teams die in een play-offserie met 3-0 achter kwamen, is nog nooit een team alsnog als winnaar uit de strijd gekomen.

Desondanks gelooft Dallas-speler Derrick Livey er nog in. "We moeten gewoon geschiedenis gaan schrijven en de volgende wedstijden allemaal spelen alsof ons leven ervan afhangt."