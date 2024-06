Wekdienst 13/6: G-7 praat over maatregelen tegen Rusland • Tweede dag strafzaak tegen Ali B

Wat heb je gemist?

Het aantal incidenten met explosieven bij woningen en bedrijven lijkt zich verder over het land te verspreiden. Uit cijfers van de politie blijkt dat de meeste aanslagen nog altijd in Amsterdam en Rotterdam zijn, maar dat het aandeel van die steden afneemt.

Tot 1 juni dit jaar registreerde de politie 496 aanslagen en pogingen daartoe. Een derde was in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, twee jaar geleden was dat nog twee derde.

In de Rotterdamse wijken Delfshaven, Feijenoord en Charlois slaan daders het vaakst toe. De enige wijk buiten de twee grote steden in de top-15 ligt in Vlaardingen: Holy Zuid. Daar woont de loodgieter die in de afgelopen maanden vaker doelwit is geweest van dit soort aanslagen.

Ander nieuws uit de nacht

Politie: kwart medewerkers weleens bedreigd door criminelen: 12 procent van de ondervraagde politiemedewerkers zegt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest. Vooral wijkagenten lopen het risico om doelwit te worden.

'Vliegbasis Gilze-Rijen en elf andere defensieterreinen ernstig vervuild met PFAS': het onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) schrijft dat bodemmonsters van twaalf defensieterreinen de norm overschrijden voor ernstige bodemverontreiniging. Op één plek waren de waardes zelf 56 keer hoger dan de norm.

Dreigingsmonitor: digitale bedreigingen nemen toe, maar worden zelden waargemaakt: onder anderen ministers, politici, bestuurders, journalisten, wetenschappers en opiniemakers zijn het slachtoffer van onlinebedreigingen.

En dan nog even dit:

In de Amerikaanse plaats Waitsfield, in de staat Vermont, trof inwoner Noah Dweck wel een heel bijzonder tafereel aan achter zijn huis: twee jonge zwarte beren zaten in de achtertuin, één ervan in zijn hangmat. "Ik zat aan mijn bureau bij ons thuis en ik had de hordeuren openstaan en hoorde toen de hangmat rinkelen. Toen besefte ik dat er helemaal geen wind stond en wist meteen dat het beren waren", zei hij tegen persbureau AP.

"Dus rende ik naar boven, keek uit het raam en zag wat jullie in de video zien: twee beren, waarvan de een nieuwsgierig naar de ander kijkt, terwijl die zichzelf krabt, hangend in de hangmat."

Voordat hij de beren weg jaagde, maakte hij er een filmpje van: