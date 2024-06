Een blik in Koemans brein voor basiself tegen Polen: 'Ben er wel uit, ja'

In het eerste duel zagen we veelal reserves aan het werk, in wedstrijd nummer twee de beoogde basis tegen Polen. Er zijn al heel wat zekerheidjes. Neem de keeper, Bart Verbruggen. Dat was de eerste duidelijkheid die Koeman verschafte deze voorbereiding.

En het middenveld staat, na het wegvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, ook in principe vast. Tijjani Reijnders zal de wat meer aanvallendere pion zijn, gesteund door het PSV-duo Jerdy Schouten en Joey Veerman.

Veren voor Veerman

De Volendammer kreeg na de training in Wolfsburg, waar het toerisme niet bepaald hoogtij viert, nog wat extra aandacht van Koeman, die een paar uur daarvoor op een persconferentie al lovend over hem sprak. "Voor mij is het nooit een vraag geweest hoe hij aan de bal is", stelde Koeman.

"Joey heeft dusdanige kwaliteiten, dat heeft hij tegen Canada ook laten zien. We zijn vooral met hem bezig waar hij zich positioneert als we de bal niet hebben. Daarin vind ik hem al flink verbeterd. Ik denk dat het wel goed zit."