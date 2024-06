Nederlandse sprintploegen stunten op EK met zilver en brons op 4x100 meter

De vrouwen hebben dat probleem niet op de 4x100 meter. Zij plaatsten zich al wel voor de Olympische Spelen. De medaille bij de EK was een onverwachte bonus. "We trainen al jaren met elkaar. Dan is het mooi dat we deze medaille samen kunnen vieren", zei startloopster Visser, specialiste van de 100 meter horden.

Brons op de streep

Jiya sleepte als slotloopster de medaille uit het vuur. Ze lag vierde en moest de Zwitserse ploeg voorbij voor een medaille. Dat lukte op de streep. "Ik wist het net of we het hadden gered. Ik wist niet of ik die Zwitserse al voorbij is. Wat een race."

Van Hunenstijn en Bisschops moesten van ver kijken of het was gelukt. "Het ging aardig gelijk op. Het was zo spannend"', zei Van Hunenstijn na de stunt. "We gingen voor een medaille.", gaf Visser aan. "Er was nog winst te behalen op de eerste wissel. Die ging nu beter. Dit is een mooie motivatie voor de Spelen."