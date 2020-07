Opnieuw individuele onderscheiding voor uiterst productieve Miedema

Vivianne Miedema is door de schrijvende pers uitgeroepen tot Speelster van het Jaar in de Premier League. De spits was met zestien doelpunten voor Arsenal ook topscorer van de competitie toen die vanwege het coronavirus werd afgebroken.

Miedema, 23 jaar pas, is met 69 goals tevens topscorer aller tijden van de Oranje-vrouwen.

Met Arsenal werd Miedema uiteindelijk derde in de competitie, maar na de topscorerstitel kan ze nu dus opnieuw een persoonlijk succes bijschrijven. Eerder dit jaar riep de BBC haar uit tot talent én speelster van het het seizoen.

De jury van de schrijvende pers verkoos de Nederlandse international boven Ellen White, Guro Reiten, Lucy Bronze en Beth England.

Vivianne Miedema maakte dit seizoen zes goals tegen Bristol: