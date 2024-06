Man filmt beer in hangmat achtertuin Vermont: 'Grappig om te zien'

In Nederland moet je er voor naar de dierentuin, maar in de Amerikaanse staat Vermont bestaat de kans dat je ze aantreft in je eigen achtertuin: zwarte beren. Noah Dweck, inwoner van de plaats Waitsfield, trof twee jonge zwarte beren in zijn tuin aan, waarvan er één de hangmat uitprobeerde.

"Ik zat aan mijn bureau bij ons thuis en ik had de hordeuren openstaan en hoorde toen de hangmat rinkelen. Toen besefte ik dat er helemaal geen wind stond en wist meteen dat het beren waren", zegt Dweck tegen persbureau AP.

"Dus rende ik naar boven, keek uit het raam en zag wat jullie in de video zien: twee beren, waarvan de een nieuwsgierig naar de ander kijkt terwijl die zichzelf aan het krabben was en in de hangmat aan het hangen was."

De beelden van de beren: