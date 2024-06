Amerikaan van 98 doneert na zijn dood z'n lever: 'Hij gaf nog één keer'

De Amerikaan Orville Allen heeft na zijn dood in mei op 98-jarige leeftijd zijn lever gedoneerd. Het orgaan werd met succes getransplanteerd bij een 72-jarige vrouw. Volgens transplantatiestichtingen is hij de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd.

Allen was in goede gezondheid voordat hij na een val overleed. Zijn lever was volgens de dokters dan ook geschikt voor donatie. De 98-jarige was niet geregistreerd als orgaandonor, maar zijn nabestaanden gingen akkoord met de transplantatie.

Veteraan

Allen kwam uit de staat Missouri en werkte als piloot voor de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vocht hij mee in de Koreaoorlog.

Volgens zijn familie past de donatie bij het karakter van Allen. Hij stond erom bekend om altijd de eerste te zijn om te helpen. "De donatie veranderde het overlijden van onze vader naar een klein lichtpuntje, omdat hij deed wat hij altijd doet. Hij gaf nog één keer", zegt zijn dochter Linda.

De transplantatie inspireerde anderen om zich te registreren als donor, zegt Linda. "Heel veel mensen bij de begrafenis zeiden dat ze zich meteen gingen registreren."

Het aantal orgaandonaties door oudere mensen neemt toe, omdat medici worden aangemoedigd een orgaan niet direct af te wijzen vanwege leeftijd, maar elk individu apart in acht te nemen. Eerder zijn in de VS al organen gedoneerd door een 95-jarige en een 90-jarige.