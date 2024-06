Estafettevrouwen vliegen op EK naar titelprolongatie 4x400: 'Ongelofelijk'

Op de slotavond in Rome was het duidelijk dat de tegenstand uit de hoek van Polen, Frankrijk en Ierland zou komen. Die ploegen waren in de series snel. Nederland noteerde dinsdag van alle finalisten de slechtste tijd (3.25,99).

Bol en Klaver terug

Bol en Klaver, die in de series gespaard konden worden vanwege de opmars van de andere Oranjevrouwen, keerden terug op het toneel. Klaver begon als startloopster en deed het voortreffelijk. Daarna volgden Peeters, De Witte en Bol. In deze opstelling veroverde Nederland in maart ook de wereldtitel indoor.

Nederland leidde na de eerste ronde, Peeters moest daarna Ierland voor zich dulden met miniem verschil. De Witte was daarna ijzersterk en zorgde ervoor dat Bol niet zoals vrijdagavond in de gemengde estafette in de achtervolging hoefde. Ze liep ontspannen naar de zege. Pas op het laatste rechte stuk moest ze even gas geven om iedereen echt op afstand te zetten.

"Ongelofelijk", zei de opnieuw zeer succesvolle Bol. "Dit was een goede race."

Na het brons met de gemengde estafette en het goud op de 400 meter horden was er opnieuw goud voor de vrouw die van de Europese atletiekfederatie ook al een bonus van 50.000 euro kreeg toegezegd. Voor de sprintnummers was een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Dat ging bij de vrouwen naar Bol voor haar prachtige tijd op de 400 meter horden.