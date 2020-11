Eerste grote wielerkoers van 2021 geschrapt: Tour Down Under gaat niet door

Het internationale wielerseizoen wordt volgend jaar niet afgetrapt met de Tour Down Under. De Australische zesdaagse rittenkoers is geschrapt omdat het volgens de organisatie vanwege de coronamaatregelen te ingewikkeld en risicovol is om Europese teams naar Australië te laten vliegen.

Vanwege het coronavirus gelden in Australië strenge maatregelen voor reizigers; mensen die het land binnenkomen moeten verplicht veertien dagen in quarantaine. Volgens de organisatie zouden er meer dan 400 mensen (renners en staf) van buiten Australië op de Tour Down Under afkomen.

"De complexiteit en risico's die daarbij komen kijken, met de quarantaineregels en gesloten grenzen, vinden we te veel gevraagd voor de teams die er al een lang en stressvol seizoen op hebben zitten", laat de organisatie weten in een verklaring. "Maar we verzekeren iedereen dat de wedstrijd zal terugkeren in Zuid-Australië in januari 2022, met de volledige steun van wielerunie UCI."

Ook geen Cadel Evans Road Race

De Tour Down Under wordt altijd verreden in januari. Het is daarmee de eerste WorldTour-wedstrijd op de wielerkalender. Dit jaar schreef de Australiër Richie Porte de koers voor de tweede keer in zijn loopbaan op zijn naam.

Ook de Cadel Evans Great Ocean Road Race gaat niet door. De eendaagse Australische WorldTour-wedstrijd voor mannen en vrouwen wordt altijd na de Tour Down Under verreden.