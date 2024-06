Zeker 80 doden bij bootongeluk in Congo

Bij een bootongeluk in de Kwa-rivier in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 80 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde toen een boot met als bestemming hoofdstad Kinshasa motorproblemen kreeg. Die boot werd vervolgens geraakt door een tweede boot, meldden lokale autoriteiten.

Er wordt nog naar opvarenden en lichamen gezocht, meldt een lokale gouverneur aan persbureau Reuters.

Dodelijke bootongelukken komen vaak voor in de wateren van Congo, waar schepen geregeld boven hun vermogen worden geladen. Het Centraal-Afrikaanse land heeft weinig asfaltwegen in het uitgestrekte bosgebied. Reizen over de rivier is daarom gebruikelijk.

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft op X gezegd kapot te zijn van het ongeluk en zijn medeleven betuigd aan de familie en dierbaren van de slachtoffers. Er wordt een onderzoek ingesteld om herhaling in de toekomst te voorkomen.