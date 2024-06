Ali B erkent bij de rechter 'een flirt' te zijn, maar geen 'seksueel roofdier'

Over Jill van Leeuwen zei Ali B dat hij met haar "een stiekeme affaire" en "een liefdevolle band" had sinds haar deelname aan The Voice in 2013. De zangeres verklaarde echter dat de rapper haar in 2018 in het Amsterdamse Bos aanrandde in een auto. Ze zou meerdere keren hebben gezegd: "Ali, dit gaan we niet doen", maar uiteindelijk aan zijn druk hebben toegegeven.

'Jij duldt geen nee'

Van Leeuwen kwam aan het einde van de dag zelf aan het woord in de rechtbank. "Jij duldt geen nee", sprak ze. Hierbij refereerde ze ook aan de verzoeken van B om een mediationgesprek. "Je hebt me daar meerdere keren om gevraagd. Ik heb het overwogen, maar ik twijfelde aan de oprechtheid van je intenties. Ook de 'nee' die ik tegen de mediation heb gezegd, accepteerde je niet. Je wilde er een 'ja' van maken."

"Jill, ik weet echt niet hoe dit kan", reageerde de rapper. "Ik ben nooit agressief tegen jou geweest." Hij vroeg haar opnieuw om mee te doen aan mediation. "Open die deur voor het gesprek, geef het een kans."

'Surrealistisch'

Ten Damme was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtbank. Haar verklaringen werden voorgelezen door de rechter. Ze zei dat ze op haar hotelkamer in Marokko was overvallen door de rapper, rondom de opnames voor Ali B en de Muziekkaravaan. "Binnen twee tellen was zijn broek uit, hij had een stijve lul en probeerde binnen te dringen." De zangeres kon B naar eigen zeggen van zich afduwen.

"Dit is niet alleen niet gebeurd, dit is onwerkelijk", zei B over het verhaal van Ten Damme. "Ik vind het surrealistisch."

Van een derde vrouw werd een verklaring voorgelezen naar aanleiding van haar aangifte over een aanranding en verkrachting op een schrijverskamp in Heiloo in 2018. Volgens de rapper, die dit ontkent, is de vrouw "mentaal kwetsbaar". Ook haar heeft hij gevraagd een mediationtraject aan te gaan. "Niet om vervolging te voorkomen, maar omdat het ook niet goed is voor haar wat er is gebeurd."

Lachen om tranen

Ali B werd tijdens de zitting regelmatig emotioneel. Hij zei dat hij het zwaar vond om tweeënhalf jaar niets te zeggen over de zaak, terwijl er van alles hem werd gezegd en geschreven. Hij zegt in de media onterecht te zijn neergezet als "een seksueel roofdier". Dat vrat aan hem. "Ik kreeg angstaanvallen, had slapeloze nachten. Voor het eerst voelde de dood warmer dan leven."

Ali B wordt emotioneel in de rechtszaal: