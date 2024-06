Minister: omgangsrecht grootouder-kleinkind moet laagdrempeliger

Voor opa's en oma's wordt het mogelijk makkelijker om hun kleinkind te zien als ouders daar niet aan meewerken. Voor een voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming lijkt zich een meerderheid af te tekenen in de Tweede Kamer.

Als grootouders hun kleinkind willen zien terwijl ouders (bijvoorbeeld na een echtscheiding) dat niet willen, kunnen ze volgens het voorstel eenvoudiger naar de rechter stappen. Opa's en oma's moeten nu nog vooraf bewijzen dat ze in het verleden intensief contact met hun kleinkind hadden. Door die voorwaarde komen ze vaak niet in aanmerking voor een omgangsregeling.

Het van tevoren aantonen van een nauwe band wordt geschrapt, waardoor de rechter zich sneller kan richten op de vraag of een omgangsregeling in het belang is van het kind. Een regeling voor grootouders kan alleen worden afgewezen als dat niet het geval is.

Verdrietige situaties

"Zowel kleinkinderen als grootouders zijn grote verliezers als er buiten hun wil geen contact meer onderling is", aldus minister Weerwind. "Het leidt tot veel verdrietige situaties en kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Het is daarom belangrijk hierop de wet aan te passen."

CDA, GroenLinks-PvdA, BBB en NSC toonden zich in het debat voorstander van het voorstel. "De drempel voor de rechter om het te kunnen toetsen is nu te hoog", zei GL-PvdA-Kamerlid Lahlah. "Het is goed dat die drempel wordt weggenomen", zei Helder (BBB). PVV-Kamerlid Vondeling had nog wat vragen aan Weerwind, maar leek ook positief te staan tegenover de wetswijziging.

Getrokken aan kinderen

VVD, SP en SGP waren kritisch. "Je wil juridisering voorkomen", zei VVD'er Ellian. "Aan kinderen wordt in dit soort situaties al ontzettend getrokken." Van Nispen van de SP had een soortgelijk argument: "Voortaan hebben zes partijen in een conflictsituatie recht op omgang met een kind".

Of een meerderheid van de Tweede Kamer daadwerkelijk instemt met het plan zal blijken als erover wordt gestemd. Mogelijk gebeurt dat volgende week.

In 2015 kon een voorstel van CDA met gelijke strekking overigens niet op genoeg steun rekenen.