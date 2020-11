Twee mensen doodgestoken en vijf gewond in Canadese stad Quebec

In Quebec in Canada zijn met Halloween twee mensen doodgestoken en vijf gewond geraakt. Een verdachte is opgepakt na een klopjacht van tweeënhalf uur. Het is een man van midden 20 in middeleeuwse kledij met een zwaard. Hij viel op vier plaatsen in het centrum van de stad mensen aan.

De vijf gewonden zijn met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. Wie de slachtoffers zijn, is niet bekendgemaakt uit respect voor de betrokkenen.

Geen terrorisme

Ook de verdachte is nagekeken in het ziekenhuis. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben voor andere dan "persoonlijke motieven".

Eerder op de avond had de politie al laten weten op zoek te zijn naar een man in middeleeuwse kledij met een steekwapen bij zich, die meerdere slachtoffers had gemaakt op verschillende plaatsen in het centrum van de stad.