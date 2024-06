Geen verbod op onbetaalde stages: 'Welzijn studenten onderaan prioriteitenlijst'

"Een bijbaantje nemen als je fulltime stage moet lopen is voor veel jongeren niet te doen. Het leven kost veel geld, het leek erop dat er eindelijk beweging kwam en dat gaf studenten hoop. Dat is nu alleen wederom omgeslagen naar een teleurstelling", zegt Özügüzel. De jongerenorganisatie is al langer bezig om stagemisbruik te bestrijden.

Wij zien helaas nog te vaak dat jongeren worden ingezet als volwaardig werknemer zonder daar ook maar iets voor te krijgen. Of dat leerbedrijven stagiairs enkel inzetten om klusjes te laten doen als schoonmaken of lunch halen." De jongerenorganisatie is al langer bezig om stagemisbruik te bestrijden.

"Dat dit soort situaties nog steeds voorkomen kan te maken hebben met de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Stagiairs kunnen dan de uitkomst zijn voor sommige bedrijven en dat is echt niet de bedoeling. Als je een werknemer wilt, moet je die betalen. Er zijn genoeg mensen die werk willen en dat niet kunnen vinden."

Slechte start

Ook bij CNV Jongeren zijn er zorgen. "Het is gewoon een hele slechte start op de arbeidsmarkt voor jongeren. Het kan zo ver gaan dat er mentale klachten bij komen kijken of dat ze uitvallen. We moeten ze daar echt tegen beschermen", zegt voorzitter Casper Cornelisse. Zelf startte de jongerenvakbond eerder een meldpunt stagemisbruik om ervaringen te verzamelen en studenten te ondersteunen. Ook met de petitie voor een verplichte minimale stagevergoeding maken ze zich hard voor de rechten van jongeren.

"Dat zo'n motie dan in de Kamer wordt verworpen is jammer. De partijen die tegen hebben gestemd vinden de positie van mkb'ers blijkbaar belangrijker. Dat jongeren kunnen overleven in een tijd van hoge prijzen zou de uitgangspositie moeten zijn. Voor ons stopt het hier alleen niet. We blijven doorgaan en ons uitspreken."

Hoewel het voor Lieke geen fijne periode was, hoopt ze dat andere stagiairs het beter zullen treffen. "Ik vind dat iedereen een passende stagevergoeding verdient en eerlijk behandeld moet worden. Dat is naar mijn idee niet veel gevraagd."