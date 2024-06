Opluchting Oranje: geen hamstringblessure Brobbey wijst onderzoek uit

Opluchting in het Oranje-kamp. Brian Brobbey viel - vier dagen voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen - met hamstringklachten uit op de training in Wolfsburg, maar onderzoek heeft uitgewezen dat er niks aan de hand is, laten bronnen aan de NOS weten.

Morgen traint het Nederlands elftal weer (om 12.00 uur) in basiskamp Wolfsburg en dan kan Brobbey gewoon weer meedoen. Afgelopen dagen raakte Oranje Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners kwijt door blessureleed en kwam Ian Maatsen als vervanger bij de groep.