Russische oorlogsvloot vaart haven Cuba binnen

Russische oorlogsschepen zijn de haven van de Cubaanse hoofdstad Havana binnengevaren. Rusland zegt dat de vloot met onder meer een marinefregat en een kernonderzeeër oefent in de buurt. Zo zouden er raketoefeningen zijn uitgevoerd in de Atlantische Oceaan.

William Leogrande, hoogleraar aan de American University zegt tegen persbureau Reuters dat dit Poetins manier is om te laten merken dat hij ook in de buurt van de VS invloed kan uitoefenen.

Cuba ligt op slechts 160 kilometer van Key West, in de staat Florida waar een Amerikaanse marinebasis gevestigd is.

Het bezoek volgt op toezeggingen van de VS, en ander bondgenoten van Oekraïne, dat het Oekraïense leger westerse wapens in beperkte mate ook mag gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied.

Geen kernwapens

Volgens Cuba is er niets aan de hand en gaat het om een standaardbezoek van een bevriend land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen kernwapens aan boord van de schepen zijn.