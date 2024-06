Coalitie wil meer meesters op de basisschool, is pabo opsplitsen de oplossing?

Bovendien blijkt uit het hoofdlijnenakkoord niet duidelijk wat de coalitiepartijen verstaan onder het 'jonge' en het 'oude' kind, zegt Van Weegen. "Het lijkt erop dat ze alleen de kleuterklas bedoelen, maar bij ons is 'het jonge kind' groep 1 tot en met 4." Als de pabo wordt opgesplitst tussen tussen de onder- en bovenbouw, zouden mannelijke pabostudenten dus ook groepen na de kleuters mislopen.

Volgens de LOBO-voorzitter hebben veel mensen een vertekend beeld van de kleuterklas. "Er wordt een beeld geschept alsof je in de kleuterklas alleen maar luiers moet verschonen, maar dat is helemaal niet geval."

Vrouwen in de minderheid

Een plek waar het mannentekort in het basisonderwijs níet is terug te zien, is op basisschool De Saffier in Zoetermeer. Van de zestien leerkrachten, zijn er negen man. Directeur Pascal Bongers is er trots op. "Ik denk dat een goede verdeeldheid op een school voor leerlingen heel belangrijk is."

Ook Bongers vindt het goed om meer mannen te enthousiasmeren voor het basisonderwijs, maar denkt niet dat dit plan "het gouden ei" is. Wat Bongers vooral merkt, is dat mannelijke stagiairs op zijn school het fijn vinden dat er meerdere meesters rondlopen. "Mannen trekken mannen aan."

Zelf moest Bongers tijdens zijn opleiding ook stage lopen bij de kleuters. "Ik heb uiteindelijk niet voor de kleuters gekozen omdat het mij niet lag, maar ik vond een kleuterstage interessant en goed om mee te maken. Tijdens zo'n stage kom je erachter waar je meer feeling mee hebt."

Loopbaanperspectief

Volgens Van Weegen van het LOBO is er al veel onderzoek gedaan naar wat je kunt doen om mannen het onderwijs in te krijgen. "Het is belangrijk om te zorgen voor mannelijke mentoren, zodat de jongens op de pabo zich kunnen optrekken aan iemand waar ze zich in herkennen."

Ook wil het LOBO samen met opleidingen werken aan het loopbaanperspectief voor pabo-studenten. "We willen beter in beeld brengen wat de loopbaanpaden voor afgestudeerde pabo-studenten zijn. Het is een hele brede opleiding."