Clubicoon Kist: 'Ik geloof er heilig in dat AZ weer aanhaakt in de titelrace'

In aanloop naar het thuisduel met RKC van vanavond (20.00 uur) stellen we vijf vragen over de vorm van AZ aan clublegende Kees Kist. De voormalig aanvaller, 68 jaar inmiddels, volgt de Alkmaarders nog op de voet.

1-1, 3-3, 4-4, 2-2 en 2-2. Ofwel vijf gelijke spelen in de eerste vijf competitiewedstrijden. Het zijn de povere resultaten van AZ in de eredivisie tot nu toe. In de Europa League lijkt het allemaal wel te kunnen met zeges op Napoli en HNK Rijeka.

AZ heeft in de eredivisie vijf keer gelijkgespeeld. Is het echt zo slecht als de statistieken doen voorkomen?

Een mentale kwestie dus. Heeft u vroeger met uw clubs weleens in een vergelijkbare situatie gezeten?

"Zeker! Je kunt het soms niet uitleggen. Met AZ beleefden wij soms ook een hele goede voorbereiding en zodra de competitie begon, vielen alle uitslagen zwaar tegen. Dat gebeurt gewoon."

"Ik heb ook periodes gehad dat ik geen pepernoot raakte, nota bene in het seizoen toen ik bij AZ Europees topscorer werd (1978/1979, red.). Toen zei mijn trainer Georg Kessler: ga jij maar even twee weken het bos in. En dat deed ik toen ook echt. Ik kwam tot rust en na die twee weken schoot ik de ballen er weer als vanouds in."

Wat is de grootste valkuil voor dit AZ?

"Ze kunnen goed voetballen, maar het is een jonge ploeg. Je hebt dus te maken met grillige spelers. AZ mist wel een type zoals Dusan Tadic bij Ajax. Als hij niet in vorm is, gaat hij op een andere manier voetballen zodat hij nog steeds van veel waarde voor de ploeg is. De meeste spelers bij AZ komen net uit de luiers, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is toch een verschil."

Verwachten we niet te veel van dit AZ?

"Nee, zeker niet. Na afgelopen seizoen is het terecht dat de verwachtingen van dit AZ omhoog zijn gegaan. Ik denk ook zeker dat ze op een gegeven moment weer gaan aanhaken in de titelrace. Dit AZ is weliswaar jong, maar heeft veel kwaliteit en kwaliteit verloochent zich niet."