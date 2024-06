Pornosite verliest hoger beroep en moet illegale beelden weghalen

De internationale pornosite Xhamster moet binnen drie dagen alle beelden verwijderen waar Nederlanders op staan die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in een zaak tegen Hammy Media, het bedrijf achter de pornosite dat op Cyprus is gevestigd.

De zaak was aangespannen door het Nederlandse expertisecentrum online misbruik Offlimits. Beide partijen waren in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof gaat met het arrest een stap verder dan de rechtbank. Dat oordeelde vorig jaar april ook dat de site dergelijk beeldmateriaal moest verwijderen, maar pas nadat over een filmpje een melding was gedaan. Door de uitspraak van het hof is dat niet langer nodig.

Op Xhamster kunnen gebruikers zelf video's met intiem beeldmateriaal plaatsen. De uitspraak geldt volgens Offlimits voor alle beelden op de website, maar is in de praktijk vooral relevant voor video's van vóór oktober 2021.

Sinds die tijd staat in de voorwaarden van Xhamster dat mensen die een filmpje uploaden een toestemmingsformulier moeten meesturen. De uitspraak heeft betrekking op beelden van mensen die geen pornoacteur zijn.

Video's van voor 2021

Het verbod geldt wereldwijd voor video's met Nederlanders. In Nederland geldt het oordeel daarnaast voor alle beelden met mensen van een andere nationaliteit die daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

Als Hammy Media zich daar niet aan houdt, moet het bedrijf een dwangsom betalen van 10.000 euro per video. Dat bedrag loopt op met 500 euro voor elke dag dat de video online blijft staan, met een maximum van 30.000 euro. Voor alle video's bij elkaar geldt een maximum van een half miljoen euro.

Onbegonnen zaak

Offlimits was naar de rechter gestapt na een melding van een vrouw uit Weert, die in vier video's te zien was. Deze beelden zijn inmiddels door Xhamster verwijderd.

"Voor slachtoffers is het door juridische kosten en tijd vaak een onbegonnen zaak om beeldmateriaal van zulke grote platforms weg te halen", zegt directeur-bestuurder Robbert Hoving van Offlimits. "Laat staan als je er niet eens van op de hoogte bent dat je erop staat. Deze uitspraak onderstreept nog maar eens dat dit soort beelden niet op het internet thuishoren als er geen expliciete toestemming voor is gegeven."