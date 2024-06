Groenewegen wint rit in laatste voorbereidingskoers op Tour de France

Winnen op lager niveau

Al deze wedstrijden zijn, net als de Ronde van Slovenië, geen onderdeel van de WorldTour. De tegenstand is daardoor ook minder goed. In Slovenië kwam Groenewegen alsnog enkele toursprinters tegen, zoals Alexander Kristoff en Phil Bauhaus. Zij werden tweede en derde. Ook Sam Welsford en Alberto Dainese eindigden in de top tien.

De Ronde van Slovenië is een populaire voorbereidingskoers op de Tour de France voor sprinters, aangezien er zowel gesprint als geklommen wordt. In de Ronde van Zwitserland en het Critérium du Dauphiné, de alternatieven op het hoogste niveau, komen de snelle mannen dit jaar nauwelijks aan sprinten toe.

Groenewegen kreeg dan ook zijn belangrijkste knechten mee voor de Tour de France om de sprinttrein zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Zowel aantrekker Luka Mezgec, als hardrijder Elmar Reinders zijn actief in Slovenië.

Philipsen

Verschillende sprinters kiezen voor een andere voorbereiding op de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Jasper Philipsen en Mads Pedersen zijn niet aanwezig in de Ronde van Slovenië, Philipsen bereidt zich voor in de Baloise Belgium Tour, terwijl Pedersen de puntjes op de i heeft gezet in het Critérium du Dauphiné.

De Ronde van Slovenië duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog twee heuvelachtige ritten, waarin de sprinters hopen op een kans, en een bergrit. De slotrit is op papier weer een rit voor de snelle mannen.