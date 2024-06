Philips wil 400 banen schrappen op de locatie in Drachten, waar onder meer onderdelen voor scheerapparaten, babyproducten en elektrische tandenborstels worden gemaakt. Op dit moment werken daar zo'n 1700 mensen.

Het is volgens het bedrijf een uitwerking van de reorganisatie die het vorig jaar al aankondigde. Toen kondigde Philips aan 6000 banen te schrappen, waarvan 1100 in Nederland.

Gedwongen ontslagen onduidelijk

In Drachten verdwijnen de komende twee jaar 200 vaste en 200 flexibele posities. Dat komt vooral doordat de productie van babyflesjes en speentjes naar Indonesië en een externe leverancier wordt verplaatst.

Of er ook mensen gedwongen ontslagen zullen worden in de Friese plaats, is nog niet duidelijk. "We nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever zeer serieus en zullen ons inspannen om zoveel mogelijk van onze mensen naar een nieuwe baan te begeleiden", zegt een woordvoerder van Philips.

Slaapapneu-apparaten

Philips, dat ook medische apparatuur produceert, is al een aantal jaar verwikkeld in een affaire rond slaapapneu-apparaten. Die bleken onveilig, waardoor het bedrijf heel veel apparaten moest terugroepen.

Afgelopen april schikte het bedrijf voor 1,1 miljard met Amerikaanse patiënten. Het bedrijf draaide, mede door deze problemen, twee jaar op rij verlies.