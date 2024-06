Kickbokser Verhoeven niet vervolgd voor bedreigen voormalig zakenpartner

Kickbokser Rico Verhoeven wordt niet vervolgd voor het bedreigen van voormalig zakenpartner Tibor Koppers, dat bevestigt het Openbaar Ministerie. "Er zijn geen strafbare bedreigingen geuit", stelt een woordvoerder.

Koppers deed vorige week aangifte nadat hij bij een vechtsportexpositie in het Wereldmuseum in Amsterdam zou zijn bedreigd door Verhoeven.

Koppers was eigenaar van de Nederlandse tak van een bedrijf voor voedingssupplementen, High End Nutrition, waarvoor Verhoeven was geworven als ambassadeur.

Dat bedrijf ging failliet en de twee kregen onenigheid over de afwikkeling van het faillissement. Toen Koppers vervolgens lachend rondliep bij de expositie, besloot Verhoeven hem streng toe te spreken. Dat bevestigde zijn manager Karim Erja vorige week.

Erja liet ook meteen weten dat er van bedreiging geen sprake was.

'Fijn dat we dit achter ons kunnen laten'

Dat bevestigt het OM nu. De manager van Verhoeven laat weten blij zijn met deze beslissing. "Ondanks dat we ons geen zorgen maakten, gesterkt door getuigen en de wetenschap hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, is het heel fijn dat we dit achter ons kunnen laten."