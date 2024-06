NAVO willigt eerste eis van Orbán voor steun aan Ruttes kandidatuur in

Hongarije zal niet dwarsliggen als de NAVO volgende maand de coördinatie op zich neemt bij de militaire steunverlening aan Oekraïne. Dat heeft de Hongaarse premier Orbán beloofd aan NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg bij een ontmoeting in Boedapest. Hongarije hoeft van Stoltenberg niet mee te doen als NAVO-lidstaten financiële steun voor de lange termijn toezeggen.

Het Hongarije van Orbán onderhoudt goede betrekkingen met Rusland. Het wil daarom geen geld aan Oekraïne overmaken of Hongaars militair personeel naar Oekraïne sturen om Oekraïense militairen op te leiden.

Volgens het NAVO-handvest mag Hongarije in een situatie als deze een uitzonderingspositie innemen. Wat dat betreft was er geen probleem. Maar Orbán eiste een garantie. Die heeft hij nu van de NAVO-topman gekregen.

Kandidatuur Rutte

Als Orbán die garantie niet zou krijgen, zou hij de kandidatuur niet steunen van demissionair premier Rutte voor de opvolging van Stoltenberg. Dat probleem is nu dus opgelost. Op een andere eis van Orbán kan alleen Rutte zelf reageren.

Rutte zei in 2021 in een reactie op nieuwe Hongaarse anti-lhbti-wetgeving dat er in de EU geen plek meer is voor de Hongaren als ze zo'n wet invoeren. "Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen. Ze moeten zich realiseren dat ze lid zijn van de EU en zich moeten houden aan de Europese waarden." En zei hij: "Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU".

Vorige week zei Orbán in een interview dat ook nazi-Duitsland en de Sovjetunie van Stalin hebben geprobeerd om Hongaren besluiten door de strot te duwen. "Hierdoor wordt het heel lastig om hem te steunen." Hij eiste dat Rutte zijn woorden terugneemt. Dat is nog niet gebeurd.

Voor NAVO-top

De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, zegt er "volledig van overtuigd" te zijn dat de opvolger van Stoltenberg de komende weken wordt benoemd, nog vóór het begin van de top in Washington van 9 tot en met 11 juli. "Het momentum daarvoor neemt toe", zei ze tegen de pers in de aanloop naar de top van de NAVO-ministers van Defensie die morgen en overmorgen bijeen zijn in Brussel.