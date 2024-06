Alcaraz gaat in Parijs dubbelen met idool Nadal: Spaanse tennissers gaan voor goud

Tennissers Carlos Alcaraz en Rafael Nadal vormen een koppel in het dubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs.

De 21-jarige Alcaraz wordt alom beschouwd als de 'opvolger' van de 38-jarige tennislegende Nadal. Vorig weekend wist Alcaraz voor het eerst in zijn loopbaan Roland Garros te winnen, de grand slam die Nadal in het verleden liefst 14 keer won.

"Het wordt heel bijzonder: mijn eerste Olympische Spelen nadat ik net voor het eerst Roland Garros heb gewonnen", zei de 21-jarige Alcaraz tegen het Franse l'Equipe. "Strijden voor een gouden medaille voor mijn land aan de zijde van mijn idool Rafael... Dat is iets dat ik pas ga beseffen als ik het gedaan heb."

Eerste samenwerking

Het wordt voor het eerst dat de rechtshandige Alcaraz (nummer twee van de wereld) en de linkshandige Nadal (nummer 264) gaan dubbelen op een officieel toernooi.

Het zou direct ook de laatste keer kunnen zijn. Nadal zinspeelt nadrukkelijk op de mogelijkheid dat dit zijn laatste jaar als professioneel tennisser is. Hij wordt al jaren geplaagd door blessureleed, waardoor hij ver is afgezakt op de wereldranglijst.

Desalniettemin vindt Nadal de samenwerking met Alcaraz "enorm spannend." Hij won twee keer Olympisch goud: in het enkelspel in 2008 en in het dubbelspel in 2016.