Ruim 5 jaar cel geëist tegen eigenaren zorgboerderij Wedde om mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanochtend vijf jaar en vier maanden cel geëist tegen de eigenaren van een zorgboerderij in het Groningse dorp Wedde. De twee mannen worden verdacht van het mishandelen van tien bewoners.

"Dit was geen zorg, dit was sadisme", oordeelden de officieren van justitie over de gebeurtenissen op zorgboerderij Aurora Borealis. Volgens het OM waren de mishandelingen op de zorgboerderij tussen juni 2020 en december 2022 (toen de boerderij werd gesloten) "stelselmatig" en zat er bovendien een strategie achter. Het OM noemt het kwalijk dat verdachten Paul W. (63) en zijn schoonzoon Michel K. (37) weinig reflecteren op wat ze de cliënten hebben aangedaan.

De afgelopen dagen bleek tijdens de rechtszaak dat er van alles mis was achter de voordeur van de zorgboerderij, meldt RTV Noord. Meervoudig gehandicapten werden in het water geduwd en kregen zeep in de mond gespoten. Ook werd urine over de bewoners van de zorgboerderij heen gegooid. Het is slechts een kleine greep uit de door het OM genoemde voorbeelden van mishandeling.

Gillen van angst

Getuigen vertelden dat de cliënten van de zorgboerderij soms doodsbang waren. "Ze gierden en gilden van angst", aldus een getuige. "De twee eigenaren kicken op mensen pijn doen en ze te kwetsen", stelde een andere getuige.

De mishandeling bleef niet zonder gevolgen. Eén van de bewoners liep een posttraumatische stressstoornis op en volgt nu EMDR-therapie. Het OM eiste daarom vanochtend niet alleen celstraffen en een beroepsverbod, maar ook dat de twee eigenaren van de zorgboerderij schadevergoedingen moeten betalen aan zes mishandelde bewoners. Bij elkaar opgeteld gaat het om een bedrag van ruim 120.000 euro.

Te ver gegaan

De verdachten zeiden eerder al spijt te hebben van de gebeurtenissen en "te ver te zijn gegaan". Ze vertelden dat ze de 'behandeling' met goede bedoelingen deden. Het was in hun ogen een manier om de meervoudige gehandicapten iets te leren.

Het OM zegt niet anders te kunnen concluderen dan dat er een sadistisch motief achter de mishandeling zat. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.