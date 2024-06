Chinese elektrische auto's mogelijk duurder, hoge EU-heffingen op komst

Europa is niet de eerste concurrent die dit soort heffingen invoert. Vorige maand meldde Washington dat Chinese auto's die in de VS worden geïmporteerd te maken krijgen met een nog veel hogere heffing: die stijgt van 27,5 naar 100 procent.

'Oneerlijke concurrentie'

Europese automerken kijken met argusogen naar de Chinese elektrische automarkt. Echt voet aan de grond hebben die nog niet, meldde de NOS in februari, maar de automerken doen hard hun best om dat wel te krijgen. Het marktaandeel groeit, ook omdat de prijzen van de Chinese auto's in veel gevallen een stuk lager liggen dan de auto's die in Europa gemaakt zijn.

Chinese automerken ontvangen dus staatssteun voor de productie. Hun Europese concurrenten maken er al langer een punt van dat dat tot oneerlijke concurrentie leidt. De Europese Commissie gaat daar nu in mee.

Volgens zakenkrant de Financial Times zouden met name Spanje en Frankrijk voor deze heffingen gelobbyd hebben in Brussel. Duitsland, Zweden en Hongarije zijn juist tegen, uit angst dat China met vergeldingsmaatregelen gaat komen.