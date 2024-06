Brouwer verslaat oud-winnaar en gaat door naar kwartfinales Rosmalen

Gijs Brouwer heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het grastoernooi in Rosmalen. De mondiale nummer 232 boekte een knappe zege op oud-winnaar Adrian Mannarino: 6-3,6-3.

De Fransman (ATP-21), die het Brabantse toernooi in 2019 won, wilde na de ruime nederlaag op de US Open in 2019 (0-3 in sets) revanche, maar had in set één weinig in te brengen. Het initiatief lag bij Brouwer, die Mannarino op 3-2 brak.



De 28-jarige Brouwer, die zich voor de vierde keer bij de laatste acht schaarde op een ATP-toernooi, rook na twee breaks in set twee aan de winst, maar kreeg het toen wat lastig. Na een break tegen was het op zijn derde matchpoint toch raak.

In de kwartfinale speelt Brouwer tegen de winnaar van het duel tussen Ugo Humbert en Arthur Fils, beiden uit Frankrijk.